Censo escolar revela que o Acre é o quarto pior estado em número de alunos em tempo integral

O entregador de aplicativo, Cauan Silva de Souza, e o motociclista Albecir Batista de Souza, de 46 anos, ficaram feridos após um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira, 13, na Estrada do Calafate, na região da Vila Betel, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Cauan trafegava na sua bicicleta na ciclovia, na Estrada do Calafate no sentido bairro-centro com destino a um endereço de um cliente para fazer a entrega do pedido, quando foi atropelado pelo condutor da moto modelo Honda Biz 125, de cor preta, placa MZY-4872. Com o impacto, Albecir caiu da moto, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. Já o entregador Cauan sofreu escoriações pelo corpo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Albecir e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico Antônio Castro, o motociclista Albecir sofreu um trauma no tórax e um Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) leve e seu estado de saúde é estável. Já Cauan foi encaminhado por uma outra ambulância a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral com escoriações.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. A moto e a bicicleta foram removidos por um guincho.