BR-364 tem cerca de 200 processos erosivos apenas entre Sena Madureira e Feijó

Nove de fevereiro ficará marcado na vida das jovens, Yasmin Karoline Oliveira, de 18 anos, e Anna Beatriz Matos de Castro, 17 anos. As duas estudantes do Ensino Médio do Colégio Militar Tiradentes (CMET), gerenciado pela Polícia Militar do Acre (PMAC), conseguiram alcançar a pontuação de 960 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 (ENEM) e agora sonham em cursar medicina.

Com uma rotina corrida, que começava por volta das 5h30 da manhã, para arrumar fardamento, material escolar, e terminava por volta das 23h30, após um dia todo de estudos na escola e em revisões periódicas em casa, as jovens destacaram a perseverança e a disciplina, como pontos-chaves das suas vidas. E agradeceram todo o apoio e incentivo da família e do CMET ao longo do ano de 2022.

“A escola me proporcionou um ótimo ensino, com professores qualificados.

Foi aqui que despertou meu interesse em ter um futuro melhor. Eu tirei essa nota por conta dos professores e da escola, que deu o apoio e conforto necessário”, disse jovem Yasmin Karoline, agradecida pelo apoio emocional que recebeu ao longo do ano da equipe do Colégio Militar, em meio as dúvidas típicas dessa fase da vida.

Anna Beatriz destacou as maiores dificuldades encontradas ao longo do seu um ano de preparação. “Um aluno que está se preparando para o ENEM, sua maior dificuldade é ele conseguir conciliar o cansaço diário e ainda ter que estudar quando chegar em casa, isso é bem desafiador, mas a escola ajudou muito nesse quesito, pois diariamente recebíamos apoio dos professores”, disse a jovem.

O ensino integral – de manhã com aulas normais e a tarde com o pré-enem – oferecido pelo Colégio Militar Tiradentes aos alunos do último ano do Ensino Médio tem sido o diferencial e desde o ano de 2021, quando foi a primeira participação do colégio – primeira turma de 3° ano – no ENEM tem surtido efeitos positivos.

Somente em 2022, doze alunos obtiveram notas superiores a 900 pontos na redação que neste ano teve como tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil” e no ano anterior, com a mesma metodologia de ensino, teve 49 alunos aprovados na Universidade Federal do Acre (UFAC), além de outras universidades particulares.

Apoio familiar

Servidora Pública Municipal, Kellyane Assis de Matos, é uma das maiores incentivadoras da filha. Com um sorriso aberto, a mãe demonstra em cada palavra e gesto, o carinho e a admiração que nutre pela filha Anna Beatriz. “Só tenho gratidão ao colégio e aos professores. Como pais aqui no colégio, estamos sempre envolvidos na rotina deles. E essa nota é de extrema alegria para todos nós da família”.

A mãe destacou o apoio da família durante o ano de preparação. “A rotina também é corrida para nós [pais], exaustiva e cansativa, mas no final com certeza vai valer a pena, pois o apoio da família sem dúvida é fundamental”, disse Kellyane.