André Vale pede mutirão de exames para crianças especiais

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 14, o balanço dos repasses feitos aos municípios do estado referentes ao mês de janeiro.

De acordo com os números do governo, foram repassados aos cofres públicos municipais mais de R$ 36 milhões oriundos de arrecadação com impostos como o ICMS e o IPVA.

Os recursos são de suma importância para que as prefeituras, principalmente as dos interior, que possuem baixa arrecadação consigam pagar as contas e manter os salários em dia do funcionalismo público que, junto com o governo estadual, são os grandes empregadores nas menores cidades.

No caso do IPVA, a legislação prevê que o governo do estado repasse metade da arrecadação do imposto para os municípios. O repasse é feito de acordo com a quantidade da frota. Por isso, a capital acreana recebeu mais de 67% do total repassado, que foi de R$ 5,750 milhões em janeiro.

Já no caso do ICMS, o estado repassa 25% do que arrecada. Novamente, Rio Branco recebeu a maior parte dos recursos, sendo mais de R$ 14 milhões, o que representa cerca de 46% do total.

Confira abaixo quanto cada município recebeu. Também estão inclusos o repasse dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).