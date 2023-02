Agentes de saúde fazem manifestação e cobram efetivação nos quadros da prefeitura

O presidente da Câmara Municipal de Río Branco, vereador Raimundo Neném (PSB), autorizou o pagamento de 5 diárias para os vereadores Rutênio Sá (PDT) e Antônio Moraes (PSB) para participar do curso “O papel do poder legislativo no controle interno e externo do município”, em São Paulo. O decreto saiu na edição do Diário Oficial de sexta-feira, 10.

Ao todo, o poder legislativo deverá pagar R$ 11.274,48 reais aos dois parlamentares – haja vista que o valor de uma diária para fora do estado custa R$ 939,54 reais.

O curso será realizado pela empresa “Qualificar – Capacitação e Treinamento” em São Paulo – SP, no período de 14 a 18 de fevereiro do ano em curso, com saída nesta segunda-feira, 13 e retorno no sábado, 18. O pagamento das 5,5 (cinco e meia) diárias, está regulamentado nos termos da Resolução Legislativa nº 05/14.