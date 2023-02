Inscrições para estágio na Secretaria de Administração terminam nesta segunda-feira

Encerram nesta segunda-feira, 13, as inscrições no processo seletivo da Secretaria Estadual de Administração (Sead) para a seleção estagiários.

Para concorrer as 119 vagas, além do cadastro de reserva, o candidato interessado precisa enviar a documentação abaixo relacionada para o endereço eletrônico [email protected]

Os documentos exigidos são, ficha de Inscrição (que está no anexo I do edital) Histórico Escolar que conste as notas/menções referente ao 2º semestre de 2022, além de cópia RG e CPF e Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino.

Todas as vagas são para Rio Branco e se destinam à alunos do ensino médio e de cursos superiores de administração, sistema de informação, tecnólogo em gestão pública, tecnólogo em recursos humanos, arquitetura e urbanismo, ciências econômicas, ensino médio, engenharia ambiental e sanitária, engenharia civil, engenharia florestal, jornalismo, publicidade e propaganda e serviço social.

É preciso ter idade mínima de 16 anos, estar cursando a partir do segundo ano para os estudantes de nível médio ou no segundo período, para os estudantes de nível superior, entre outros requisitos.

A remuneração para os beneficiados será bolsa-auxílio no valor de R$ 434,00 ou R$ 784,00, de acordo com o nível de ensino, além de vale transporte de acordo com os dias trabalhados. A carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais.

Acesse aqui o edital completo.