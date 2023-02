Em 2 anos, Acre não atinge meta da Covid e população resiste a todas as demais vacinas

A secretaria de estado de saúde do Acre (Sesacre) apresentou dados nesta segunda-feira, 13, que preocupam a situação vacinal da população acreana de modo geral. Os números apontam que em quase 2 anos de campanha de vacinação contra a Covid-19, o Acre não alcançou o parâmetro de cobertura de 90% na população geral de 6 meses a 120 anos de idade já permitidos para vacinação em nenhuma das doses (1ª dose, 2ª dose, 1º ref. ou 2º ref).

Para 1ª dose, das 879.627 pessoas a serem vacinadas, apenas 704.533 doses foram administradas representando 78,62%. Na 2ª dose, 66,55%, correspondendo a apenas 596.373 doses administradas.

Para 1º reforço, o público previsto era de 12 anos acima (823.662) onde apenas 35,39% receberam a dose de reforço, a situação piora no 2º reforço, onde a população acima de 40 anos e profissionais da saúde deveriam receber o reforço, e apenas 25,48% recebeu a

dose.

De acordo com a Sesacre, a hesitação vacinal já é uma realidade em todas as vacinas do calendário, bem como na introdução de novas vacinas com tecnologias inovadoras. “O que precisa ser implementado é o método de abordagem da população com esclarecimento de dúvidas e ampliação do acesso”, detalha.

Observa-se uma cobertura vacinal em crianças de 6 meses a 2 anos de idade de 6,84% para 1ª dose e 1,83% para 2ªdose e para 3 a 4 anos de idade 54,48% para 1ªdose e 29,04% para 2ª dose, apenas 0,15% receberam dose de reforço.

Percebe-se ainda quais grupos de faixa etária estão mais resistentes à vacinação por tipo de dose. “Quando avaliamos a 1ª dose identificamos que houve grande aceitação por parte dos grupos de 60 anos mais e 18 a 59 anos, porém, nos reforços a adesão sofre queda brusca, comprometendo a segurança da população idosa e com comorbidades, ao mesmo tempo que favorece a circulação viral no período de inverno amazônico no estado do Acre”, garante o estado.

O relatório indica a gravidade da baixa adesão entre os adolescentes e crianças à vacinação, onde a mesma não foi efetiva em nenhuma dose, se agravando com o decréscimo da faixa etária.

Desde o início da Campanha, foram adiminstradas 1.680.677 doses da Vacina contra Covid19, destas 704.533 foram de 1ª Dose, 596.373 de 2ª Dose, 291.504 de 1º Reforço, 88.267 de 2º Reforço. O grupo etário que vem apresentando melhores Coberturas Vacinais é de 60 anos e mais com 100,47% na 1ª dose, 96,01% na 2ª dose e 71,58% no 1º reforço e 37,47% no 2º Reforço.