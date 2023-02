As eleições municipais já começaram…

Enquetes, discussões, confusões, xingamentos, buchichos e uma verdadeira infestação de fake news permeiam os grupos de WhatsApp e outras redes sociais por conta da eleição municipal que ocorrerá no ano que vem. Na capital, os partidos estão agitados refletindo em todo o interior, principalmente no PROGRESSISTA, que vive o dilema de ter filiado o prefeito Tião Bocalom e a deputada federal mais votada na última eleição, a prefeita Socorro Neri e cujo principal patrono é o governador Gladson Cameli.

No interior alguns prefeitos estão desesperados porque sonham com a reeleição, mas as duas últimas pesquisas, as enquetes e jogaram um balde de água fria nas pretensões. Sérgio Lopes (Epitaciolândia), Rosana Gomes (Quinary), Maria Lucineia (Tarauacá) dificilmente se reelegem. O prefeito Zequinha (Cruzeiro do Sul) e o professor Camilo (Plácido de Castro) estão na corda bamba. Mazinho Serafim (Sena Madureira), Bira Vasconcelos (Xapuri) e Fernanda Hassem (Brasiléia) não poderão mais ser candidatos. Precisam encontrar sucessores o que, em tempos de tanta trairagem política, é algo muito raro.

. “Ninguém pode servir a dois senhores”. (Jesus de Nazaré)

. A CAGEACRE está no azul; não entra na lista das demais estatais que só servem de cabide de emprego e que todo candidato promete acabar.

. Por que não acaba?

. Dia desses na COLUNA o Macunaíma disse que, “eles estão chegando”.

. Ao que parece, o Macunaíma é profeta!

. Americanos, canadenses e chineses estão derrubando OVNIS nos céus do Norte.

. Na América do Sul a base que “eles” estão montando é no Uruguai, aqui pertinho de nós.

. Enquanto isso no Brasil é carnaval!

. Pois é, o mundo está preocupado com a guerra na Ucrânia, o aparecimento de OVNIS e o brasileiro atribulado com a fantasia que vai usar no carnaval.

. É fato que as igrejas perderam muito ao entrar cegamente na onda do mito, do bolsonarismo; muitas feridas estão abertas e sangrando.

. O problema é que ninguém gosta que toque em sua ferida.

. Então vamos de glória em glória!

. “Com tanta gente perambulando pelas ruas, o Brasil está mais para o Haiti do que Venezuela”.

. O Centro de Rio Branco, então, está virando uma Cracolândia.

. O que fazer, Macunaíma?!

. A solução é política, mas, como disse o general francês De Gaulle, “O Brasil não é um país sério”.

. Alguns ramais estão intrafegáveis…ruas também!

. O povo geme/ o povo quer/ o povo pede/ vote no Edvaldo Guedes para ser governador/ Acreditei numa tal Florestania/ estou de barriga vazia e isso em nada me ajudou…

. Quadrinha do Cafuringa!

. Descansa em paz Edvaldo Guedes!

. Eu vejo/Eu sinto/ Nosso candidato é Edmundo Pinto…

. O “Cheiro do Pinto”!

. Varre, varre, varre vassourinha…deixa prá lá!

. Chega um momento na vida que todo político narcisista vai precisar de uma aliança, o medo ser enganado é um inferno na vida dele.

. Bom dia!