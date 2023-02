Apontado como Pirâmide, Lance Certo pode ter causado prejuízos de R$ 5 milhões no Acre

A suposta pirâmide financeira denominada Lance Certo LTDA, já gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões a um pequeno grupo de empresários, políticos e autoridades do estado do Acre. A informação foi repassada pelo deputado estadual Fagner Calegário, que revelou recentemente na justiça ter pedido R$ 1,3 milhões no investimento, oriundos da venda de um prédio.

Informações repassadas ao ac24horas apontam que tramitam no poder judiciário pelo menos 5 ações onde os “lesados” estão em busca de restituição de valores que variam entre R$ 10 mil, R$ 100 mil e superior a 1 milhão de reais. No entanto, apesar de estarem no prejuízo, Calegario contou que os envolvidos no golpe temem a repercussão do caso e a opinião pública negativa. Segundo ele, alguns fizeram empréstimos e outros venderam imóveis para investir no negócio. “Alguns estão em depressão e devendo aos bancos. Eles têm vergonha de se expor”, mencionou.

O Lance Certo é uma empresa que era responsável por outras empresas do mesmo grupo econômico, as quais atuam no ramo de trader esportivo, pub sertanejo, criptomoedas, posto de combustível, casa de aposta on-line, dentre outros – figurando como donos o empresário Anderson de Oliveira, vulgo “Anderson Salgado”, tendo como sócia sua esposa, Aline Barbosa, ambos do Estado de São Paulo. Recentemente, as redes sociais das empresas e até mesmo dos donos foram desativadas, evidenciando mais uma vez um possível golpe.

Até agora nem Ministério Público e nem a Polícia Civil se manifestaram sobre o assunto. A estimativa é que o Lance Certo tenha movimentado mais de R$ 300 milhões em todo o Brasil. O investimento prometido retorno mensal de 7% do valor total investido. Em novembro do ano passado, a empresa bloqueou os saques e a insatisfação dos investidores veio à tona.