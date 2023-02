Acre lança programa de assistência para mulheres com gravidez de risco

Na reta final, a coleta do Censo Demográfico depende agora do apoio irrestrito da sociedade e do acesso incondicional os moradores -diz o IBGE. No Acre, para que mais pessoas participem do Censo, o órgão facilitou o acesso dos moradores ao 137, o telefone por onde é possível conversar com um recenseador -e agora todos os 22 municípios já contam o serviço. Eram apenas dois no final do ano passado mas, devido à necessidade de avançar no Censo, todo o Estado agora está coberto pelo serviço conhecido como Disque-Censo.

Por isso, reunidos em Brasília para uma longa agenda de trabalho, 27 superintendentes do IBGE reforçaram o apelo à população que ainda não participou do Censo para que use o Disque-Censo 137. Segundo eles, esse serviço é fundamental para ajudar a concluir a coleta domiciliar e alcançar os moradores de domicílios onde ninguém ainda respondeu ao recenseador.

Para os superintendentes, o melhor aproveitamento do 137 depende essencialmente da colaboração da sociedade, depende do cidadão para funcionar bem.