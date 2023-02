Dono da Joalheria Medeiros morre após contrair pneumonia

Francisco Padilha Rodrigues, de 42 anos, foi ferido a golpes de faca na noite desta sexta-feira, 10, em uma colônia situada na BR-364, entre a região do Linha Nova e Espinhara, no município do Bujari-AC.

Segundo informações da Polícia, a vítima estava em uma colônia, quando um homem chegou ao local e perguntou se tinha galinha para vender. Após responder que sim, o homem começou a tirar sarro com Francisco, dizendo que ele não vendia nada e em seguida saiu do local.

Francisco se irritou, foi até a colônia do agressor e lá começaram um discussão. O agressor tomou posse de uma faca e em seguida desferiu um golpe nas costas e outro na lateral do peito de Francisco que após ser ferido saiu da colônia do agressor e pediu ajuda na BR-364.

A vítima foi colocada dentro de um veículo e levada com destino ao hospital. A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou o carro, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e não encontrou o autor do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município do Bujari.