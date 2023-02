Prorrogado até o dia 14 as inscrições para realeza do carnaval

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Acre, realizou, nesta sexta-feira (10), a terceira fase da “Operação Checklist”, para desarticular grupos criminosos com atuação no estado.

Mais de 50 policiais militares atuaram na operação, que também teve a participação direta de promotores de Justiça do Gaeco e servidores do MPAC. Ao todo, foram expedidos 36 mandados judiciais, sendo 17 de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão, em Feijó e Tarauacá contra lideranças e membros de uma facção criminosa de âmbito nacional e origem no Rio de Janeiro.

“A operação decorreu do aprofundamento de investigações relacionadas ao núcleo burocrático de uma organização criminosa com atuação no Acre, que realizava um rígido controle relacionado ao ingresso, permanência ou exclusões de seus membros”, explicou o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Bernardo Albano.

O chefe da Assessoria de Inteligência da PMAC, tenente-coronel Prigulin Araújo, exaltou a parceria com o MPAC, que se deu através da produção de conhecimento e também na deflagração e apoio operacional da operação.

Operação Checklist

As três fases da Operação Checklist resultaram até momento no cumprimento de 186 mandados judiciais, sendo 113 de prisão contra membros de facções atuantes no Acre.

O nome da operação decorre do aprofundamento das investigações acerca do núcleo burocrático da organização criminosa que operava no controle de novos ingressos, permanências e exclusões de seus quadros, realizando um verdadeiro “checklist” dos dados de cadastro de seus integrantes.