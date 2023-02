Juiz Gilberto Matos é empossado presidente da Asmac

Uma criança autista de 5 anos foi atropelada por um caminhão na tarde desta sexta-feira, 10, na rua Guaporé, no bairro Cerâmica, em Rio Branco.

A criança estava com seus pais em uma loja fazendo compras, quando o menino saiu pela porta do estabelecimento e correu para a rua. O pai ainda correu atrás do filho e não conseguiu agarrá-lo. O motorista do caminhão que faz transporte de combustível visualizou a criança na rua e freou bruscamente, mas mesmo assim ainda atropelou o menino. Com o impacto, a criança bateu a cabeça. O motorista permaneceu no local e prestou socorro a vítima.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a criança ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O pai relatou a imprensa que o motorista do caminhão não teve culpa do acidente e agradeceu por ter freado o caminhão a tempo e evitando que o pior pudesse ter ocorrido com seu filho.