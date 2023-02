Darcy Rocha, Esposa Nabor Júnior, morre aos 90 anos em Brasília

O governador Gladson Cameli está na cidade de Mérida, em Yucatán, no México, participando da Reunião Anual de Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force).

“Estive no Centro de Convenções, com governadores e autoridades do Brasil e outros países, participando de um encontro muito importante onde foi criado o Grupo de Mulheres pelas Florestas e pelo Clima”, informou. O grupo foi criado nesta terça-feira (7).

O governador do Acre vê o encontro como oportunidade de falar das ações e projetos para o desenvolvimento sustentável Estado, além de trocar experiências com governadores brasileiros que fazem parte da Amazônia Legal e e autoridades de outros países. No total, são 43 estados, departamentos e províncias, de 10 diferentes países no encontro.