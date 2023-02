Clínica Escola de Psicologia atende mais de 350 pessoas nos dois semestres de 2022

Continuando com a série de textos ressaltando o trabalho das clínicas escolas do Centro Universitário Uninorte, dessa vez falaremos nos atendimentos feitos pelo curso de Psicologia. Vale ressaltar que a Uninorte não é apenas uma instituição formadora de profissionais qualificados com uma excelente estrutura, mas também é uma instituição que busca beneficiar a sociedade com os atendimentos realizados pela instituição.

No decorrer do primeiro e segundo semestre de 2022, a clínica escola de Psicologia realizou mais de mais de 900 sessões em mais de 300 pessoas que foram atendidas. Os serviços de Atendimento Psicoterápico para adultos, crianças e adolescentes foram os mais procurados.

Vale ressaltar que no segundo semestre de 2022 os atendimentos foram feitos até o mês de novembro. Além disso, os atendimentos são totalmente gratuitos, sendo necessário apenas o agendamento na clínica que oferece o serviço desejado.