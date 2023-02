Bombeiros presenteiam estudante de nove anos com bicicleta para ir às aulas

Fotos e Vídeo: Whidy Kennedy

Pais divorciados protagonizaram uma grande confusão na disputa pelo filho, um garoto de aproximadamente 4 anos, na tarde desta segunda-feira, 6, em Rio Branco. O menino, que vive com o pai, identificado apenas como Manoel, reside em Sena Madureira, mas está internado há cerca de duas semanas no Hospital da Criança por conta de um quadro grave de pneumonia.

A mãe, Giovana Schimith, de 20 anos, mora no Bujari e resolveu invadir o hospital porque, segundo ela, foi ameaçada pelo ex-companheiro de não mais ver o filho. Ela acabou rasgando o prontuário médico e tentou fugir com a criança a levando nos braços. A partir de então, uma briga se desenrolou até os arredores do Lago do Amor. A cena foi flagrada pela equipe de reportagem do ac24horas.

Em meio a choros e gritos, o pai afirma: “tú não tem mais direito do menino”, e a mãe retruca: “para, pelo amor de Deus. Quero o meu filho!”. A criança chora. Homens da Polícia Militar tiveram que intervir na situação, que atraiu de curiosos. Giovana disse aos policiais que a confusão começou quando ela perguntou se poderia ficar com o filho por mais tempo quando ele melhorasse.

O casal se separou há algum tempo e o pai levou o filho para morar com ele. “Eu vim ajudar a cuidar do menino e eu perguntei se eu podia ficar mais tempo com ele porque é complicado ficar pagando passagem direto, eu não tenho dinheiro para ficar pagando passagem”, relatou a jovem.

À polícia os pais explicam que não há guarda regulamentada para nenhum dos dois. “Eu fugi com o menino pra ver se eu passava pelo menos uma semana com ele”, desabafou Giovana. O pai disse aos militares que deixou a mãe ficar com o filho. “Mas eu queria ficar uma semana e não voltar no outro”, respondeu a mãe.

A mulher também falou aos policiais que o ex a ameaçou. “Ele meteu até facção [criminosa] no meio. Disse que quando eu chegasse no Bujari eu ia levar uma pisa”.

O pai da criança afirmou que devido ao término do relacionamento o menino está sob seus cuidados. Com isso, a mãe não via a criança há dias e veio a Rio Branco para tentar levar o garoto consigo.

A PM apaziguou a situação e a criança foi levada de volta ao hospital para a continuidade do tratamento. O pai do menino disse ao ac24horas que a criança está em tratamento porque teve 50% do pulmão comprometido e deve ser necessária intervenção cirúrgica. A assistente social do hospital, Marvi Muniz, declarou que um relatório dando conta sobre o caso foi encaminhado ao município de Sena Madureira para que as providências necessárias sejam adotadas.

