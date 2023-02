Jarude diz que não aceita liderança de Tanizio no MDB e deputado rebate: “precisa saber perder”

Um documento enviado pelo presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) definindo o deputado estadual Tanizio Sá como líder do partido na Assembleia Legislativa, acabou revoltando o deputado emedebista, Emerson Jarude, que discordou da decisão da direção do partido.

O impasse culminou em uma reunião com os membros da executiva na sede do Glorioso, em Rio Branco. Na ocasião, Jarude demonstrou nesta terça-feira, 7, seu descontentamento e pediu os critérios para a escolha de Sá no comando do partido na Casa do Povo. “Eu estou requerendo a liderança por ter sido leal ao partido. O MDB não entrou no consenso, porque viso a liderança e ele também. Estamos fazendo um trabalho que vem dando resultados, a gente vislumbra que merecemos a liderança para poder estar à frente dos trabalhos legislativos”, declarou.

Caso a nova reunião marcada para esta terça, defina Tanizio como líder do MDB no parlamento, Emerson garantiu que não vai aceitar. “Eu não aceito a liderança do Tanisio na Aleac, me diga qual o critério dele? É experiência? Eles não fizeram”, comentou.

Jarude diz que tem os critérios necessários e avisou que a sigla tem que assumir o papel de independência no Poder Legislativo. “O partido tem que tomar o caminho da independência. Uma ala quer levar o partido à base do governo. Se ocorrer, eu mantenho minha independência. O que temos que observar é quem tem a cara da liderança do partido, eu apoiei e temos que premiar quem é leal ao partido e se não for esse o caminho, temos que repensar nosso futuro dentro do MDB”, garantiu.

O que diz Tanizio

A reportagem do ac24horas buscou ouvir o outro lado envolvido, o deputado estadual Tanizio Sá. O parlamentar deixou claro que quem escolhe a liderança é a maioria da bancada na Assembleia Legislativa, no caso, ele dispõe do apoio da deputada estadual Antônia Sales. “O líder do partido quem escolhe é a bancada, não há dois líderes, tenho apoio da deputada estadual Antônia Sales eu espeito a decisão do Jarude, mas ele não tem que aceitar, mas apenas acatar o que o partido decidiu, no caso ele só tem o voto dele”, declarou.

Sá disse ainda que Jarude precisa aprender a perder em meio a democracia – sistema que impera do Brasil. “Na democracia as pessoas devem respeitar as decisões, ele tem que saber que vai perder às vezes e o partido vai acatar o que for aceito pela bancada com base no regimento interno. Enquanto ele discute, eu estou inaugurando minha Casa de Apoio”, mencionou.