Dólar sobe para R$ 5,20 após críticas de Lula ao Banco Central

Surpresa no Marrocos. Nesta terça-feira (7/2), o Flamengo foi surpreendido e acabou perdendo para o Al-Hilal por 3 x 2 na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, dando adeus ao sonho do título. Salem Al-Dawsari fez duas vezes de pênalti e Vietto marcou o terceiro. Pedro fez os dois gols do Mengão.

A equipe brasileira ficou atrás do placar logo aos dois minutos, após Matheuzinho fazer pênalti em Vietto. Salem bateu e colocou o time saudita na frente do placar. Pedro deixou tudo igual ainda na primeira etapa, mas antes do apito final, Gerson fez outro pênalti e acabou expulso. Mais uma vez Salem cobrou sem chances para o goleiro Santos.

Na segunda etapa, foi a vez de Vietto receber passe de Salem e chutar no alto para marcar o terceiro gol do Al-Hilal. Com o resultado, a equipe saudita agora aguarda o resultado da partida entre Real Madrid e Al-Ahly, que se enfrentam nesta quarta (8/2).

Primeiro tempo

E o jogo começou complicado para o Mengão. Logo no primeiro ataque do time saudita, Matheuzinho derrubou Vietto após bobeada da defesa Rubro-Negra e o juiz marcou pênalti. Salem Al-Dawsari cobrou e abriu o placar para o Al-Hilal.

O Flamengo tentou recuperar o prejuízo de imediato, mas acabava pecando nos erros de passes e permitindo que o time adversário bloqueasse as principais tentativas. A equipe brasileira parecia nervosa, e errava suas jgadas.

Aos 19, no entanto, o talento superou a apreensão. Éverton Ribeiro tentou fazer o passe, a bola rebateu e caiu nos pés de Matheuzinho, que acionou Pedro para mandar para o fundo da rede, era o empate da equipe brasileira, 1 x 1.

Após a igualdade, o Flamengo passou a controlar mais o ritmo da partida, mas encontrava dificuldade em furar a defesa do clube saudita. O Rubro-negro cercava a área adversária, mas não conseguia criar chances de perigo para o goleiro Al-Mayouf.

Quando a partida caminhava para o fim do primeiro tempo, mais uma vez a arbitragem apareceu. Gerson fez a falta dentro da área em Vietto, tomou o segundo amarelo e acabou expulso. Salem Al-Dawsari cobrou de novo e recolocou o Al Hilal em vantagem, 2 x 1.

Segundo tempo

Com a desvantagem numérica, Vitor Pereira optou por trocar Arrascaeta e Léo Pereira para as entradas de Pulgar e Fabrício Bruno. O Rubro-Negro até passou a chegar mais vezes no ataque, mas sofria com os contra ataques perigosos do Al-Hilal.

Mesmo se mantendo uma parte considerável do tempo no ataque, o Flamengo não conseguia ultrapassar a marcação bem postada do time saudita. Aos 18, Gabigol quase empatou de cabeça após cruzamento, mas não conseguiu balançar as redes.

Com 24, o golpe fatal. Pulgar perdeu a bola no meio de campo e, em contra-ataque fulminante, Salem acha Vietto por cima, que ajeita e bate sem chance de defesa para Santos, 3 x 1 para o Al-Hilal. Durante toda a etapa complementar, o Flamengo sofreu com a pressão adversária, que criava mais oportunidades de gol e chegou perto de marcar pela quarta vez.

Quase no fim, Gabigol bateu em direção ao gol, a bola desviou na zaga e sobrou para Pedro, que fez o segundo dele e do Rubro-Negro.