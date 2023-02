Vizinhos reclamam de terreno abandonado que virou matagal e esconderijo de bandidos

Vizinhos de um terreno localizado no bairro Nova Esperança reclamam do abandono do espaço que tem trazido prejuízos e preocupação aos moradores. O terreno fica entre as ruas Betânia e Benzinho, na região próxima à Fundação Bradesco. Os vizinhos que procuraram o ac24horas afirmam que o terreno era bem cuidado, mas há uns três meses, após jogarem barro, o local não recebeu mais manutenção.

“Esse terreno um tempo atrás era limpo e de vez em quando mandavam roçar. Ouvimos que uma imobiliária estava loteando com intuito comercial e residencial, porém parece que deu um problema por questões documentais e, simplesmente, abandonaram. Jogaram muito barro no local e com essas chuvas, o barro sai escorrendo pela rua entupindo as galerias pluviais. Junto com a lama, por causa do descuido, começaram a jogar lixo e restos de eletrodomésticos”, diz um morador que prefere não ser identificado.

O morador pede a ajuda da prefeitura. “Nós pedimos à prefeitura para tomar uma providência. Estamos em uma época de chuvas, com o lixo que é jogado no local, rapidamente vai virar, se já não estiver, um criadouro do mosquito da dengue, além de no período da noite ficar propício para a ação de vândalos e assaltantes”, reclama.

O ac24horas procurou a secretaria de meio ambiente que explicou como a população pode reclamar em casos parecidos. De acordo com o titular da pasta, Carlos Nasserala, a gestão desse tipo de reclamação é compartilhada entre a vigilância sanitária, infraestrutura e a própria Semeia. “Se tiver entulho e disposição irregular de resíduos sólidos é com a Secretaria de Meio Ambiente, se apenas o mato estiver algo a infraestrutura cuida e no caso da desconfiança de mosquitos e cobras, a vigilância responde. Vamos passar no local e verificar a situação”, disse Nasserala.

O disque denúncia da fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente é o 68 9 9227-1126.