Choveu menos que o previsto em janeiro em Rio Branco

Durante um patrulhamento na noite desse domingo, 5, no município de Capixaba, a 77 quilômetros de Rio Branco, uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar prendeu quatro suspeitos, um deles com mandado de prisão em aberto. Dois deles estavam em um automóvel de luxo (BMW) que havia sido furtado em Epitaciolândia, na fronteira com a Bolívia, no final da tarde do mesmo dia.

Os policiais prenderam ainda outras duas pessoas que teriam ligação com o mesmo crime, que estavam em um Honda Civic sem restrições. Segundo a polícia, no início da noite a equipe de plantão do 4º BPM foi avisada sobre o furto de um automóvel BMW ocorrido no município de Epitaciolândia, e que os autores estariam se dirigindo para a capital acreana.

Por volta das 22 horas, os policiais perceberam que um automóvel branco com as mesmas características do que havia sido roubado se aproximava de uma borracharia existente no local. Durante a abordagem, descobriram se tratar realmente do carro furtado e prenderam o condutor que portava pequena quantidade de cocaína, um cigarro de maconha e dinheiro. Prenderam também um jovem de 21 anos que estava no mesmo veículo, que não portava nenhum ilícito.

Em seguida, os policiais foram informados que o rapaz de 21 anos tinha chegado antes dirigindo o Honda Civic, que estava estacionado no pátio da borracharia. Nesse veículo, foram encontrados dois homens (24 e 40 anos) com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação. O mais novo tinha mandado de prisão em aberto. Todos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Capixaba, onde tudo deverá ser esclarecido.