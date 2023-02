Acre deve aumentar em mais de 73% área de plantio de soja em 2023

De acordo com o Levantamento Sistematizado da Produção Agrícola (LSPA) realizado pelo governo do estado, junto a entidades ligadas ao homem do campo e as prefeituras, o Acre deve apresentar um expressivo crescimento na produção de soja e milho neste ano de 2023.

Os dados mostram que, principalmente, a soja, começa a se consolidar como uma importante alternativa para a agricultura acreana. O levantamento mostra que no ano passado o Acre teve 6.570 hectares plantados de grãos. Este ano, o crescimento impressiona e a previsão é do Acre fechar 2023 com 11.393 hectares, o que representa um aumento de mais de 73% da área plantada.

Com mais área plantada, consequentemente, aumenta a produção. No ano passado, a colheita resultou em 22.667 toneladas. Este ano, a previsão é de colher quase 38 mil toneladas de soja em solo acreano.

O crescimento da presença da soja no Acre pode ser vista, por exemplo, por quem trafega na BR-317, onde cresce às margens da rodovia federal a paisagem tomada pelos plantios. Os maiores produtores de soja no Acre atualmente são Plácido de Castro, com 3.900 hectares plantados, Capixaba com 2.400 hectares e Rio Branco com 1.500 hectares.

“Acredito que chegou para ficar, o Acre tem uma terra muito boa e a tendência é só crescer. Eu pretendo mais para frente pensar nessa possibilidade. No caso da soja, eu preciso de uma área mais plana, já que é o que esse tipo de cultura exige”, afirma Carlos Novais, produtor rural da região do Alto Acre.

O milho, que já está bem mais consolidado como produção agrícola no Acre, também deve apresentar crescimento em 2023.

O levantamento agrícola coloca como expectativa um crescimento da área plantada de mais de 36%, saltando das atuais 31.469 hectares para quase 43 mil hectares de cultivo.

A produção também vai crescer de 135.275 toneladas para 139.641 toneladas.

As maiores áreas de cultivo estão em Plácido de Castro com 6 mil hectares, Senador Guiomard com 4.700 hectares e Capixaba com 4.100 hectares plantados de milho.