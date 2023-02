Prefeita do Quinari evita posse do Conselho do Fundeb por divergências políticas

O resultado das eleições que definiu a escolha dos representantes do conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), realizado em dezembro do ano passado no município de Senador Guiomard, o Quinari, deve ser resolvido na justiça. Isso porque, mais uma vez, a prefeita da cidade, Rosana Gomes (PP), vem tendo atritos com a professora Adriana Rogéria, eleita para presidir o conselho no quadriênio 2023/2026.

O impasse começou quando, após o pleito eleitoral, Rosana decidiu não garantir a posse da nova direção eleita do Fundeb. Ao invés disso, a gestão resolveu buscar um parecer jurídico junto à procuradoria do município com o objetivo de cancelar as eleições e marcar uma nova que já tem nova data para ocorrer – na próxima quarta-feira, 9 de fevereiro.

No entanto, Rogéria contou ao ac24horas nesta sexta-feira, 3, que entrou com um mandado de segurança na justiça. Além disso, ela diz que a questão envolve, novamente, divergências políticas, haja vista que foi impedida de participar do novo pleito. “Eles sabem que não serei conivente com os erros da gestão”, comentou.

O Conselho do Fundeb é o órgão fiscalizador dos projetos e investimentos dos recursos que vem direto do governo federal para a educação do município. Em contato com o presidente do sindicato da educação do município, Luiz Carlos, ele alegou que a prefeitura encontrou algumas divergências no nome de Adriana Rogéria e que o caso vai ser resolvido na justiça. “Houve uma contestação devido a professora tinha umas divergências. Depois veio outro ofício pedindo uma indicação dos membros da diretoria, no início, eles fizeram errado. A gente fez o que foi indicado. A eleição da professora Rogéria está sub judice”, declarou.

Resposta da prefeitura

O secretário de educação da região, José Martins, disse que dentro de um procedimento legal analisado pela procuradoria do município, foram encontradas irregularidades, onde cópias do processo, inclusive, já foram encaminhadas para a Defensoria Pública e Promotoria de Justiça. “Vai ter um processo no próximo dia 8 já e aquele já foi anulado”, esclareceu.