São Chico, que apoiava Duarte, acusa Toniquim de cobrar divida de R$ 15 mil antes do prazo

Apesar da eleição para a presidência da Federação de Futebol do Acre (FFAC) ter ocorrido há três dias, o pleito ainda rende polêmica. É que o São Francisco, atual vice-campeão acreano e um dos representantes do Acre nas competições nacionais deste ano, foi impedido de votar pela Comissão Eleitoral. O motivo foi uma dívida da equipe católica, como é conhecida, com a Federação no valor de cerca de R$ 15 mil reais.

A diretoria do São Chico diz que foi cobrada antes da eleição, mas afirma que o presidente reeleito, Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, não cumpriu o que foi acordado. “Nós pegamos vários empréstimos que juntos somam R$ 15 mil reais. Ocorre que o acordo que foi feito é de que o pagamento fosse realizado quando saísse a cota da CBF pela participação do São Francisco na Copa do Brasil, o que ainda não aconteceu. “O clube pegou R$ 15 mil emprestado para pagar, mas a dívida foi divulgada antes da eleição. O acordo que fiz com o Toniquim foi de pagar quando saísse a cota da Copa do Brasil, mas ele mandou me cobrar antes da eleição”, diz Bismarck Luiz, presidente do São Francisco.

O cartola diz ainda não saber se a cobrança teria algo com o apoio à chapa adversária encabeçada pelo deputado federal, Roberto Duarte, que acabou derrotada. “Não sei se tem alguma coisa, o que sei é que ele mandou me cobrar e o acordo é a gente quando sair a cota. Estou esperando e quando tiver o dinheiro em mãos vou pagar”, afirma.

O ac24horas procurou Toniquim que deu sua versão sobre a polêmica e disse que em nenhum momento cobrou o São Francisco. “Não existe isso, o que aconteceu foi que a chapa concorrente entrou com um pedido para que todos os clubes apresentassem suas certidões negativas. Então, eu fui obrigado a divulgar o débito do São Francisco e o estatuto determina que quem tem dívida com a Federação não pode votar, simples assim. O que aconteceu foi que a chapa adversária deu um tiro no próprio pé, pois era voto deles. O São Francisco vai pagar como combinado, quando tiver condições”, disse.

Toniquim, que já comanda o futebol acreano há quase 39 anos, foi reeleito para mais 4 anos à frente da FFAC na última terça-feira, 31, por 19 a 10. A vantagem poderia ter sido ainda maior, já que o presidente do Vasco, Renato Machado, conhecido como Lobinho, escreveu o nome do presidente reeleito no lugar de ter assinalado um X e teve o voto anulado.

O candidato derrotado Roberto Duarte, além de ter afirmado que a Comissão Eleitoral foi parcial, disse também que o processo eleitoral foi marcado por aberrações e irregularidades, mas que não iria recorrer do resultado.