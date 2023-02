Com volta às aulas, uso de mochilas muito pesadas podem causar problemas de saúde

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Campus Cruzeiro do Sul, vai abrir uma turma especial do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, em Santa Rosa do Purus. As inscrições para concorrer a uma das 40 vagas terminam nesta sexta-feira, 3.

O curso de Tecnologia em Agroecologia habilita o profissional para trabalhar com sistemas de produção agropecuária. As atividades do curso serão realizadas no turno vespertino.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário eletrônico, disponível no link https://questionario.ifac.edu.br/index.php/157146 . Os candidatos que não tiverem acesso à internet, podem se dirigir até a Secretaria de Educação de Santa Rosa do Purus, munidos de todos os documentos, no período das 08h às 12h e das 14h às 18h, para efetuar a inscrição.

De acordo com o edital, também estão sendo ofertadas vagas para ações afirmativas e cotas sociais. Os candidatos inscritos nestas modalidades realizarão o processo de heteroidentificação e entrega de documentos para comprovação da condição de cotista.

Para seleção dos novos estudantes será realizada prova de redação, no dia 27 de fevereiro, no município de Santa Rosa do Purus, com início às 13h30 e término às 16h30 (horário do Acre).

Cronograma – A homologação das inscrições será divulgada no dia 13 de fevereiro. Os locais de prova serão publicados no dia 17 de fevereiro, enquanto as provas acontecem no dia 27 de fevereiro.

Já o resultado preliminar e a convocação dos candidatos para realização do processo de heteroidentificação e entrega de documentos para comprovação da condição de cotista serão divulgados no dia 10 de março, após às 17h.

A entrega da documentação para análise e entrevistas dos candidatos autodeclarados pretos e pardos pela Comissão Local de Heteroidentificação está prevista para o período de 13 a 17 de março.

O resultado final da seletiva será divulgado no dia 24 de março.

Em caso de dúvidas ou outras informações, os candidatos podem entrar em contato com a Diretoria de Políticas de Graduação do Ifac, pelo e-mail [email protected], de segunda-feira a sexta-feira, das 07h às 17h.