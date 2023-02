Com petisco e cerveja gelada, Petecão e Edvaldo Magalhães trocam ideias no Bar Zé do Branco

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Peça teatral “Estudando o Beijo”

Neste sábado e domingo, 04 e 05, a Cia. Amazônica de Teatro Tertúlias apresenta, com entrada gratuita, a peça “Estudando o Beijo”, dirigida por Flávio Lofêgo, professor do curso de Artes Cênicas da Ufac. O espetáculo também ocorre nos dias 11 e 12 de fevereiro, às 18h, no Teatro Laboratório, estacionamento D do campus-sede da universidade.

– Filme Planeta do Tesouro, na Biblioteca Pública

No último dia de programação da Filmoteca Acreana, nesta sexta-feira, 03, tem exibição do filme ‘Planeta do Tesouro’, às 15h, na Biblioteca Pública Adonay Barbosa, no Centro de Rio Branco.

– Filme Holy Spider

Nesta sexta-feira, 03, tem estreia do filme ‘Holy Spider’, no Cine Teatro Recreio. Em um dos lançamentos mais impactantes de 2023, a seção inicia às 17h.

Além disso, às 19, a produção cinematográfica ‘Pasajeras’, também começa a ser exibido. O filme mostra a realidade de trabalhadoras da fronteira Brasil-Paraguai.

– Bloco do SB, no Tardezinha BBQ

No lançamento do carnaval do Tardezinha, nesta sexta-feira, 03, tem o esquenta com a festa Bloco do SB, ao som de Samba Brother, Eduardo Casseb, Marcos Nery e DJ Belmont.

– Especial Queen, no A Confraria

O tributo a banda britânica, o Especial Queen, com Israel Mercury, acontece neste sábado, 04, às 22h, no A Confraria Gastrobar. Tocando os maiores sucessos como as músicas, “We Will Rock You”, “Bohemian Rhapsody”, “I Want tô Break Free” e muitas outras.

– Modão e Cerveja, na Villa Beer

A melhor noite de sábado, é no Villa Beer, dia 04, com a festa Modão e Cerveja. Com promoções de cervejas e muita música, ao som de Luy Matheus, Vini Rodrigues e DJ Belmont.

– Circuito Festival Casarão

Neste domingo, 05, a partir das 18h, acontece no Studio Beer o Circuito Festival Casarão, com as bandas Filomedusa, Ultimato, Tuer Lapin e os cantores Diogo Soares e Dito Bruzugu.

Além disso, nesta sexta-feira, 03, também ocorre a festa “A Rock Night”, às 21h, com as melhores músicas do rock nacional e internacional, com Heloy de Castro, Tribo do Vinil e Acústico Plugado.

– Recanto Food&Beer

O Recanto Food&Beer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana. Agora com novo horário de funcionamento, das 19h às 03h.

Nesta sexta-feira, 03, às 20h, acontece o especial “Decretos Reais”, em homenagem a cantora Marília Mendonça, já só sábado, 04, a “Festa do Zodíaco Aquarianos”, anima a noite com 20L de gummy grátis.

– Domingueira da República

Tem Domingueira na República Gourmet, dia 05, com muita música boa só som do grupo Doce Amizade e Levada do Ghetto, no Mercado dos Colonos. A festa inicia às 18h e tem entrada liberada.

– Domingo das Patroas, na Casa do Rio

Com Eliane Voz, Tayane Malveira e Ingred Batera, tem Domingo das Patroas, na Casa do Rio, dia 05, às 17h, com som ao vivo, feijoada e promoção de caipirinha em dobro.