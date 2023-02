Moradores do Edson Cadaxo deixam de frequentar praça que foi tomada por criminosos

Mesmo sendo a única praça do conjunto habitacional Edson Cadaxo, os moradores do local, que fica na região do São Francisco, não podem frequentar a praça José Maria Moura Magalhães. A praça, que deveria ser um espaço de lazer para crianças e adultos, ficou refúgio de usuários de drogas e é comum a prática de quem se aventura ir ao local.

Moradores ouvidos pela reportagem preferiram não se identificar por temer represálias, mas contam que além de bancos e árvores, a tinha um raro espaço para a prática de esportes radicais, espaço para lanchonete e uma ampla quadra de areia. Hoje, a estrutura está abandonada.

“Infelizmente, a praça vive nessas condições. As pessoas vêm pra usar droga e cometer furtos”, disse uma moradora do conjunto habitacional que é composto por 200 casas e se localiza ao lado de uma invasão, a Sapolândia. A maioria dos moradores do Edson Cadaxo ouvidos pela reportagem, no entanto, nega que os crimes cometidos na praça tenham relação com a Sapolândia. “Nós temos boas relações com as pessoas da Sapolândia, inclusive fazemos ações com doações de alimentos. As pessoas que vão à praça para usar drogas são de outros bairros. Usam e vão embora”, disse um líder comunitário.

O maior problema do espaço denunciado pelos moradores é fa falta de segurança. O ac24horas entrou em contato com a Polícia Militar em busca de uma resposta sobre o problema. A PM informou que não recebeu denúncias sobre a situação, mas garantiu que vai reforçar o policiamento no local.

“O bairro Edson Cadaxo, no qual fica localizada a praça Maria Moura Magalhães, recebe policiamento diariamente, porém, não está entre os de maior índice de criminalidade, tampouco chegou ao conhecimento do comando, denúncias e/ou reclamações sobre tais fatos. O comando do 3º BPM, localizado na rua Boa Vista, 970, bairro Vitória, esclarece que está aberto a receber qualquer pessoa da comunidade e disposto a atender a comunidade sem medir esforços para melhorar a segurança dos moradores, que podem inclusive, fazer denúncias anônimas, assim como por meio do número 190. Após ter conhecimento da situação, o comando do 3º BPM informa que irá reforçar o policiamento da região indicada.”, declarou a PM em nota.

Em relação à estrutura da praça que está deteriorada, a reportagem conversou com Cid Ferreira, Secretário de Infraestrutura de Rio Branco. Mesmo sem um prazo para a obra, o gestor garantiu que a praça será revitalizada.

Nós vamos revitalizar todas as praças de Rio Branco. Nós já fizemos a revitalização de muitas praças. É que, infelizmente, estava tudo por fazer, mas a comunidade pode ter certeza que vamos chegar lá e a praça vai voltar a ficar muito bonita”, disse.

Com produção de Whidy Melo.