Militares dizem que quem não seguir disciplina em Colégio Militar que procure outra escola

Depois do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Ministério Público Federal (MPF) recomendaram, de forma conjunta, que os Colégios Militares do Acre não podem intervir no comportamento e definir padrões estéticos para os alunos, a Associação dos Militares do Acre (AMEAC) publicou uma nota onde declara apoio a metodologia das instituições de ensino.

No documento, divulgado nas redes sociais, a associação afirma que os colégios militares são exemplo de sucesso de ensino e tem se destacado entre as instituições de ensino no estado e no Brasil, sua metodologia e regimento próprio garantiu notas acima da média nacional no IDEB, e a maior nota dentre as demais instituições de ensino do Estado.

Na nota, a AMEAC relembra ainda as conquistas na área do ensino e do esporte. “Esses motivos leva a nos posicionarmos em apoio aos Colégios Militares para que o nosso povo possa seguir contando com o sucesso pedagógico, afinal em time que está ganhando não se mexe, a não ser que o desejo dos que almejam alterar seja o insucesso”, diz a instituição.

No final da nota, a Associação dos Militares, diz que quem discorda da disciplina pode escolher outra unidade de ensino. “Quem não desejar sujeitar-se à disciplina castrense tem centenas de outras opções, dentro das inúmeras renomadas instituições de ensino do Estado”, diz.