Liga dos campeões retorna neste mês de fevereiro

Foto: Imagem de jcomp no Freepik

O mês de fevereiro já começou e os fãs de futebol aguardam o retorno da maior competição de clubes da Europa, a Liga dos Campeões. A partir da metade do mês, as equipes classificadas na fase de grupos retornam a campo para os jogos de ida das oitavas de final. Descubra mais no texto abaixo.

Ao todo, dezesseis clubes se classificaram para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões. O que significa que serão disputadas 8 partidas de ida e 8 partidas de volta ao longo da próxima fase, as oitavas de final.

Os confrontos de ida se iniciam no dia 14 de fevereiro, tendo como primeiros embates os duelos entre Milan e Tottenham e Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Em ambas as partidas, a bola vai rolar a partir das 17h. Os jogos vão ser disputados nos estádios San Siro e Parque dos Príncipes.

As partidas de ida vão ser realizadas até o dia 22 de fevereiro e entre os outros jogos que podem ser destacados, está aquele entre o Real Madrid e o Liverpool. Este é um repeteco da final da última edição, na qual o clube espanhol levou a melhor com uma vitória pelo placar de 1 a 0. Na ocasião, o gol do título foi marcado pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior.

Partidas de volta

As primeiras partidas de volta das oitavas de final estão previstas para começar no dia 7 de março e serão disputadas entre Benfica e Club Brugge e entre Chelsea e Borussia Dortmund. Em ambos os jogos, o apito inicial está marcado para as 17h. Enquanto o primeiro será realizado no Estádio da Luz, o segundo vai acontecer no Stamford Bridge.

Libertadores

O mês de fevereiro também vai ser marcado pelo retorno da maior competição do futebol sul-americano, a Copa Libertadores. Os jogos da fase preliminar se iniciam no dia 7 de fevereiro.

