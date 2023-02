Governador diz que deputados ainda não pediram cargos em comissão

O governador Gladson Cameli (Progressistas), compareceu na primeira sessão deliberativa da Assembleia Legislativa para fazer a leitura da mensagem governamental nesta quinta-feira, 2, e garantiu que pretende contar com os 24 deputados estaduais do Poder Legislativo.

De acordo com o chefe do executivo, o governo não tem ainda o número exato de quantos deputados deverão compor sua base na Casa do Povo. “Eu não sei quantos tenho, mas pretendo contar com os 24 deputados estaduais e temos que pensar no futuro do estado e mais democrático que eu possa ter, maka igual impossível”, comentou.

Gladson deixou claro no decorrer da entrevista que sua líder do governo, a deputada estadual Michelle Melo (PDT) teve os critérios avaliados pela secretaria do governo. Contudo, o governador adiantou que a parlamentar terá carta branca para fazer críticas “construtivas”. “Toda crítica construtiva é bem vinda e me ajuda a resolver os problemas”, declarou.

Questionado sobre a nova bancada de deputados da Aleac já havia realizado pedidos por cargos no governo a exemplo da última legislatura, Cameli foi enfático. “Ainda não fizeram nenhum pedido, mas vou conversar com todos os parlamentares”, ressaltou.