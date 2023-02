Gonzaga garante que poderá realizar concurso e pretende ampliar prédio da Aleac

O novo presidente da 16° legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), participou do programa Bar do Vaz nesta quinta-feira, 2, e prometeu que deverá focar na ampliação do prédio da Casa do Povo.

Ao falar da eleição que lhe sagrou presidente do Poder Legislativo, Luiz contou que devido ao grande número de pessoas na posse do governador Gladson Cameli, sente a necessidade de ampliação da Aleac. “Eu senti uma responsabilidade muito grande. O Nicolau se tornou um grande político, ele se tornou muito hábil nesse período que ele foi presidente. A ideia é construir um prédio porque ali está pequeno”, justificou.

Gonzaga também fez questão de adiantar que deverá focar na realização de um concurso público no parlamento, além de instalar o ponto eletrônico aos servidores. “Fazer um concurso para fazer com que a casa funcione. A partir do dia 6 de fevereiro vai ter ponto eletrônico, temos que fazer as coisas baseadas na lei e por isso tem uma legislação”, ressaltou.

Ao jornalista Roberto Vaz, o presidente citou as polêmicas com o presidente do PSDB no Acre, Manoel Pedro, o Correinha. Segundo ele, não existem mágoas e que o problema lhe ajudou na reeleição ao seu sexto mandato. “Aconteceu, mas nunca levei a público porque eu sabia a quem me dirigi, o presidente do partido nacional que me garantiu a eleição. pessoa que trabalha desunida sempre perde. Tudo é uma questão de visão, na realidade, todo o trabalho do Correinha me ajudou. Ele fez com que o Cadmiel achasse que poderia ganhar de mim. gente tem que separar o lado bom das coisas, me ajudou”, afirmou.

O tucano fez questão de agradecer a confiança dos parlamentares na eleição da Mesa Diretora. “Os antigos defenderam a nossa candidatura, eu e o Nicolau trabalhamos para todos. Não tinha situação e oposição, ele não dificultava os debates. Então, era chapa única e tudo ocorreu de forma tranquila”, argumentou.

Outro ponto que precisa melhorar na avaliação do novo presidente, é a segurança da Aleac. Gonzaga admitiu que deverá lutar pelo porte de arma de fogo aos seguranças da Casa do Povo. “Vamos dar mais armamento, porte de armas. Pedimos orientação da Polícia Federal para controlar a entrada das pessoas, todo mundo vai poder entrar, mas vai ser preciso passar por uma avaliação”.

Gonzaga falou abertamente que não procede os rumores que o salário e benefícios de um deputado estadual chegue a mais de R$ 200 mil reais. “O salário de um deputado é 75% de um deputado federal, segundo não tem como a gente ter um ganho acima deles. Já as verbas extras são a mesma coisa. As viagens são com verba minha, a assembleia dá condições para que o deputado estadual possa trabalhar”, mencionou.

Luiz revelou que a Assembleia Legislativa não é um puxadinho do governo onde acata todas as decisões. De acordo com o parlamentar, o Poder Legislativo é independente. “Ali sempre tivemos posição, isso é do parlamento, os vetos nem todos acatamos, mesmo com o deputado Nicolau sendo cunhado do governador a assembleia sempre teve”, explicou.

O parlamentar disse ainda que mantém amizade com Wherles Rocha, que estava como vice-governador de Gladson Cameli. Para ele, existem apenas diferenças políticas. “Ainda sou amigo, mais ele na defesa dele e eu no meu. Ele decidiu ir pelo caminho dele e eu não concordava e fui contra o que ele tava fazendo”, avaliou.

Assista a entrevista na integra: