Elzinha, Luz e James são empossados como vereadores

Dos cinco grandes setores econômicos do Acre -agropecuária, serviços, indústria, construção e comércio -houve desemprego em três deles em dezembro, segundo novos detalhes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

Assim, no geral, o desemprego voltou à economia acreana após sequência de quase um ano de avanço -e o fim do ano de 2022 só não foi pior porque houve crescimento do emprego formal no comércio, que ampliou em 0,85% os postos de trabalho, e da agropecuária, que teve saldo positivo de 0,32%.

Em dezembro, o agro acreano admitiu 99 trabalhadores com carteira assinada e demitiu 87. Já o comércio contratou 1.115 e demitiu 867.

No plano federal, no acumulado de 2022 o saldo positivo foi verificado em todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas, com destaque para o setor de Serviços que apresentou o maior saldo no ano (1.176.502 postos). O Comércio (350.110 postos) obteve o segundo maior saldo do emprego formal no ano, seguido da Indústria que apresentou o terceiro maior saldo (251.868), com destaque para fabricação de calçados de couro (13.402) e coleta de resíduos (12.656). O setor da Construção também registrou saldo positivo de (194.444), assim como a Agropecuária que teve saldo de 65.062 empregos no ano.