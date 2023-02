Tempo quente com chances de chuvas passageiras nesta quarta-feira no Acre

O mercado de trabalho formal do Acre terminou 2022 com saldo negativo de 795 vagas em dezembro, quebrando a série positiva que vinha desde dezembro de 2021. E dezembro de 2022, o Acre admitiu 2.359 trabalhadores com carteira assinada mas demitiu 3.154.

Os dados foram divulgados na tarde desta terça-feira (31) pelo Ministério do Trabalho. Em nível nacional, o panorama é semelhante: o mercado brasileiro registrou um saldo negativo de 431.011 postos em dezembro. A redução alcançou os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas e as 27 unidades federativas que tiveram perdas de postos de trabalho no mês. No acumulado de janeiro a dezembro, o saldo foi positivo, com geração de 2.037.982 empregos, resultado de 22.648.395 admissões e 20.610.413 desligamentos no ano. Com a perda do mês, o estoque total recuperado para o Caged foi de 42.716.337 postos de trabalho.

No Acre, o estoque de vagas abertas é positivo no últimos ano, com 94.296 novos postos formais.

Acesse os dados do Caged aqui http://pdet.mte.gov.br/novo-caged.