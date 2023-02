Deputados escolhem Gonzaga como presidente e Nicolau 1º Secretário da Aleac

Uma tentativa de invasão de uma área pública municipal, na manhã desta segunda-feira, 30, na região do residencial Jequitibá, no Portal da Amazônia, em Rio Branco, fez com que a prefeitura da capital mobilizasse servidores e até acionasse a Polícia Militar para impedir a ocupação.

De acordo com uma das líderes do movimento, Débora da Silva Pereira, as famílias foram despejadas recentemente de uma área pertencente ao Estado, que fica localizada em frente à do Município, e que a decisão de ir para o local se deu por falta de opção de onde se acomodar.

“Nós não temos para onde ir. Somos cerca de 16 famílias, com crianças e idosos sem alternativa de onde ficar e estamos em situação de desespero. A prefeitura veio aqui e tentou levar as madeiras e ofereceu o aluguel social por três meses, mas depois disso, iremos para onde?”, questionou a mulher .

Débora conta que no local da invasão já havia algumas casas e o prefeito Tião Bocalom, em uma reunião, teria dito que as famílias que já estavam alojadas poderiam ficar no local, mas quando as casas começaram a ser construídas servidores da prefeitura chegaram sem nenhum mandado para retirá-los.

Uma fonte anônima ligada à prefeitura informou, no entanto, que quando o prefeito se manifestou nesse sentido a quantidade de casas no local ainda era menor, tendo a situação se agravado após a ordem de reintegração da área do Estado, cujo prazo dado pela Justiça se esgotou nesta segunda-feira.

Débora ainda informou que após várias negociações envolvendo também a associação de moradores, ficou acertado entre os sem-teto e os representantes da prefeitura que a madeira que está no local não seria recolhida sob o compromisso de as construções não serem levantadas até que haja uma solução para o impasse.

Outra informação que a reportagem obteve é que uma reunião para tratar do assunto ficou de ser realizada ainda na tarde desta segunda-feira. Um levantamento social das famílias que estão no local também ficou de ser realizado para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social a respeito da situação.