Deputado Pedro Longo é eleito vice-presidente da Assembleia

Fotos Sérgio Vale/ac24horas

Eleito vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado Pedro Longo (PDT), disse que houve consenso na composição da nova mesa diretora da Casa do Povo, após um ensaio seu para tentar disputar a presidência.

De acordo com Longo, os parlamentares devem, a partir de agora, conduzir os trabalhos do com responsabilidade após as intrigas ocasionadas pela eleição. Além disso, Longo deixou claro que sua reeleição ao cargo foi uma resposta do seu trabalho nos 22 municípios.

“A população me deu essa oportunidade de continuar meu trabalho à frente do poder legislativo. Obrigado ao povo do Acre”, declarou.