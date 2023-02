Acre ganha mais uma Vara de Proteção à Mulher na luta contra o feminicídio

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) inaugura nesta quinta-feira (2) a 2ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco. O ato oficial está previsto para as 9h, no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça.

A desembargadora Eva Evangelista, que é a coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), diz que a criação da 2ª Vara de Proteção à Mulher de Rio Branco traduz os anseios e reclamos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, em razão do elevado quantitativo de processos da atual vara.

A presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, adotou como meta para a Justiça acreana, o compromisso internacional proposto pela Organização das Nações Unidades (ONU), em promover a igualdade de gênero e empoderamento de meninas e mulheres. É a Meta 9, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para que os tribunais adotem um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança. Em 2021, o Acre empatou com o Tocantins e foram os dois estados com maior taxa de feminicídio no país, 2,7. (TJAC)