Sine do Acre oferta 18 vagas de emprego nesta terça-feira

Em uma nota assinada por suas principais lideranças, o Partido Progressista repudiou, nesta segunda-feira, 30, a tentativa de agressão sofrida pela vereadora Eliane Rosita na última sexta-feira, 27, na Câmara de Vereadores de Bujari.

A vereadora teria sido agredida verbalmente e ameaçada de agressão física por um colega de parlamento, o vereador Gilvan de Souza (PCdoB). De acordo com relato da parlamentar, um outro vereador teria contido Gilvan, impedindo que a agressão se consumasse.

Eliane foi nesta segunda-feira, 30, à delegacia do município onde registrou uma queixa contra Gilvan.

Na nota, assinada pelo governador Gladson Cameli e pela vice Mailza de Assis, além dos deputados estaduais e federais, o Partido Progressista lembra que Gilvan já tem outras acusações parecidas e afirma que conta com o posicionamento do PCdoB e da presidência da Câmara Municipal de Bujari em relação às medidas que serão adotadas.

Confira a nota

NOTA DE REPÚDIO

Nós, do partido Progressistas do estado do Acre, vimos a público repudiar as declarações do vereador Gilvan de Souza (PCdoB) da cidade de Bujari que ameaçou e agrediu verbalmente a vereadora Eliane Rosita (PP).

No momento em que todos lutamos para livrar-nos da incômoda e vergonhosa posição entre os estados com os maiores índices de agressão e desrespeito às mulheres, a postura do vereador evidencia seu despreparo para representar homens e mulheres de sua comunidade.

O agressor é reincidente, tendo acumulado outros 2 Boletins de Ocorrência por agressão a mesma vereadora e uma assessora da Câmara Municipal de Bujari.

O partido Progressistas declara que oferecerá a vereadora Eliane Rosita todo o apoio inclusive com assessoria jurídica para dar ao infeliz acontecimento a punição justa e necessária.

Essa é uma agressão a todas as mulheres acreanas.

Aguardamos e confiamos no posicionamento do partido ao qual o agressor faz parte bem como da Câmara Municipal do Bujari a respeito das medidas que serão tomadas diante da absoluta falta de decoro político e parlamentar.

GLADSON DE LIMA CAMELI

Presidente Estadual Progressistas

MAILZA ASSIS DA SILVA

Presidente de Honra

Socorro Neri – Deputada Federal

Zezinho Babary – Deputado Federal

Gerlen Diniz – Deputado Federal

Maria Antônia – Deputada Estadual

Manoel Moraes – Deputado Estadual

Nicolau Junior – Deputado Estadual

José Bestene – Deputado Estadual