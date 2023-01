Nova legislatura, mas nada de novidade

COMEÇA AMANHÃ, mais uma legislatura na Assembleia Legislativa, com nada de novo acontecendo na composição da mesa diretora. Haverá apenas uma mexida nas pedras, com uma troca de cadeiras, com os mesmos personagens de hoje. O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) deixará de ser o primeiro secretário para ser presidente; e o deputado Nicolau Junior (PP) sairá de presidente para a primeira secretaria. Os demais cargos da mesa serão também distribuídos numa ação entre amigos. A oposição será minoritária no plenário, e a base do governo com maioria esmagadora. E, tudo continuará como antes no quartel do Abrantes.

POSSO ATÉ ERRAR…….MAS….

A FONTE é altamente confiável. Por isso não vou me admirar se o senador Márcio Bittar (União Brasil) acabar votando no Rodrigo Pacheco (PSD) para presidência do Senado. Neste caso, apenas o Alan Rick (União Brasil) votaria na candidatura do bolsonarista Rogério Marinho (PL). Posso até errar… Mas…..

RELAÇÃO PROMÍSCUA

NO MOMENTO que o governo faz contratos milionários com deputados-empresários do setor de mão de obra terceirizada, que atrasam salários dos servidores, transforma uma relação jurídica em relação promíscua.

NINGUÉM SABE QUEM FALA A VERDADE

NO MEIO deste imprensado ficam os funcionários, porque o governo diz que pagou os contratos, não deve nada, e os deputados-empresários que não receberam.

PODEM DESCARTAR

TENHO visto postagens sugerindo o nome do deputado federal Flaviano Melo (MDB), para disputar a prefeitura da capital. Esqueçam, o velho lobo está aposentado.

NÃO VOTA EM PARTIDO

AS ELEIÇÕES no Estado vêm sendo decididas no perfil dos candidatos, e não com base nas siglas a que estão filiados. Eleição majoritária e decidida na empatia entre o eleitor e o candidato. E será assim nas próximas disputas.

ELEIÇÃO NO FUTEBOL

HOJE SE DECIDE quem ganha a presidência da Federação de Futebol do Acre, entre o grupo que faz uma boa gestão e o grupo da oposição. Tende a dar o Toniquim.

MERO CONVESCOTE

JÁ A ELEIÇÃO de amanhã para a composição da nova mesa diretora será de cartas marcadas, haverá apenas a homologação do deputado Luiz Gonzaga (PSDB) para a presidência; e do deputado Nicolau Junior (PP) à primeira secretaria. Ninguém ousou contestar o poder.

DEDO DO CAMELI

A CHAPA tem o dedo a favor do governador Gladson Cameli, o que vai garantir ter uma base de apoio que aprovará até a compra de lotes de terrenos em Marte.

ÚLTIMO SUSPIRO

O ÚLTIMO suspiro do grupo bolsonarista pelo golpismo é a candidatura do senador Rogério Marinho (PL) para a presidência do Senado, mas pelo que dizem os analistas da política nacional, a tendência é dar Rodrigo Pacheco.

TRÊS ERROS FATAIS

O PRESIDENTE Bolsonaro cometeu três erros fatais: ser contra a ciência e a vacina na pandemia; ter brigado com a REDE GLOBO, é tentado humilhar o ministro do STF Alexandre de Moraes. Saiu de brincadeira sem mandato.

NÃO VOTARAM EM MIM

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) diz que recebeu enxurradas de apelos de bolsonaristas para que vote na candidatura do senador Rogério Marinho (PL). “Não votaram em mim, votei no Lula, como é que querem meu voto. Vou de Pacheco?”, ironiza o Petecão.

VELHA LADAINHA

TODA mensagem governamental são peças de elogios pessoais a um governante. A que será enviada amanhã para ser lida na Assembleia Legislativa não deverá fugir à regra.

NÃO EXISTE OUTRO MEIO

OU O GOVERNO do Lula tira todos os garimpeiros da área dos Ianomamis numa grande operação, ou vai continuar o genocídio deste povo indígena. A vista grossa do governo Bolsonaro é que forjou o cenário.

BATEU O DES NIMO

DEPOIS de não eleger o filho Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul; da não reeleição da filha e deputada federal Jéssica Sales (MDB) e da mulher e deputada Antônia Sales (MDB) ter sido eleita com uma votação abaixo do esperado, bateu o desânimo no líder do grupo, ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Por ele, a filha Jéssica não será candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul. Lamenta que a política tenha virado mero negócio financeiro, e por isso quer passar longe de eleição.

GENERAL ELEITORAL

PELA votação expressiva que teve na última eleição na capital, o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), se candidato à PMRB não for, será um general eleitoral se apoiar alguma das candidaturas a prefeito.

MOTIVO IGNORADO

O MOTIVO não se sabe, apenas é certo que Ney Amorim, antes carne e unha com o deputado Nicolau Junior (PP), estão afastados politicamente. O mesmo ocorre na relação Ney Amorim e Jonathan Donadoni.

PEDRAS FUNDAMENTAIS

A BRIGA de contornos nebulosos será como um muro para impedir o apoio do governo a uma candidatura a prefeito de Rio Branco do ex-deputado Ney Amorim.

EPISÓDIO NEBULOSO

A única coisa que sabe sobre esta briga é pouco, apenas que foi fruto de uma confusão política durante a campanha. Não deve ter sido um fato pouco relevante.

MANDATO ABRE PORTAS

A deputada federal eleita Socorro Nery (PP) aprendeu rápido os caminhos que levam ao poder, em Brasília. Tratou de se aproximar do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, com quem dialoga bem. No Distrito Federal, quem fala alto é quem tem mandato.

UMA MÃO LAVA A OUTRA

O PREFEITO de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, vai receber emendas parlamentares polpudas do senador Sérgio Petecão (PSD), por ter sido honesto com ele na eleição.

FECHADO EM COPAS

O governador Gladson se fechou em copas após a sua reeleição, ficando mais recluso e evitando dar entrevistas. Gladson Cameli está de melé solto no novo mandato, tem maioria na ALEAC e na Câmara Federal.

DESLUMBRADO COM O PODER

O JORGE VIANA deve estar deslumbrado com a estrutura funcional e financeira da APEX-Brasil. Parece que o único cordão que ainda o liga ao estado é o seu cafezal. Não se conhece dele um movimento, para montar o cenário da eleição para a PMRB, ano que vem.

NÃO EXISTE OBRA MAIS IMPORTANTE

RECUPERAR a rodovia de Rio Branco à Cruzeiro do Sul, não existe luta maior para a classe política do que a empreitada. Parece que enterraram uma caveira de burro nessa rodovia.

FRASE MARCANTE

“A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano”. Voltaire