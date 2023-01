Ladrões furtam fiação da rede elétrica deixando praça e quadra do Quinze no escuro

Uma equipe de investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela justiça da capital contra Elton Carneiro de Castro, o “Faixa Preta”, de 23 anos, acusado de ser membro de uma facção criminosa.

Contra o suspeito, pesa a acusação de pelo menos três assassinatos e dois homicídios tentados. Na tarde de segunda-feira, 30, ele foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde ficará à disposição da justiça.

Dentre os crimes praticados por “Faixa Preta”, o último deles ocorreu no início da manhã do dia 30 de dezembro do ano passado. Elton estava em um automóvel quando fez vários disparos contra o jovem Lucas Castro de Souza, de 26 anos, que estava numa parada aguardando o ônibus. Atingido em cheio no tórax, o rapaz foi internado em estado grave na emergência do Pronto Socorro e conseguiu sobreviver.

Execução

Na madrugada 8 de dezembro do ano passado, Rafael da Silva Nunes, de 23 anos, que trabalhava como ajudante de pedreiro, depois de jogar futebol no Centro da Juventude do Aeroporto Velho retornava para casa de bicicleta em companhia de um amigo, quando no Beco do Ginásio Coberto, que dá acesso à Estrada do Sobral, foi surpreendido por Elton “Faixa Preta” que o atingiu com seis tiros à queima roupa. O rapaz morreu quando recebia assistência no Pronto Socorro.

Difícil de Prender

De acordo com o delegado Alcino Júnior, da DHPP, desde dezembro que a justiça da capital expediu o mandado de prisão preventiva contra o matador, que dificultava o trabalho de investigadores da especializada mudando de endereço constantemente.

Quase todos os dias, ele dormia numa casa diferente. Até que no último final de semana acabou encurralado e preso. No momento de sua prisão, ele portava uma pistola ponto 40, de uso exclusivo das forças de segurança, com 14 munições, pronto para entrar em ação e matar membros de grupos rivais.