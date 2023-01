Treze leilões judiciais serão realizados em fevereiro no Acre

O primeiro leilão do mês de fevereiro é da Vara Única de Xapuri e será realizado no dia 2. Os bens disponíveis são um prédio comercial localizado na Rua 24 de Janeiro e três terrenos urbanos, situados na mesma rua, ao lado da unidade do Sesc no município.

No dia seguinte ocorrem mais três vendas públicas das Varas Cíveis de Brasiléia e Feijó, e da 3ª Vara Cível de Rio Branco. Portanto, já é possível enviar lances para a compra de uma fazenda com 127 hectares na BR 317, uma caminhonete, uma moto e um lote de seis cavalos, 50 galinhas e 17 porcos. Em Feijó, os itens são 60 bermudas para revenda e uma caminhonete. Por fim, há um terreno em Boca do Acre.

No dia 14, encerra a oportunidade de arrematar um apartamento no Edifício Madri, no Jardim Europa de Rio Branco. Na edição n° 7.223 do Diário da Justiça Eletrônico, desta sexta-feira, 13, foi publicado o edital referente ao leilão, da Comarca de Plácido de Castro com: dois Freezers horizontal, modelo com duas portas marca Gelopar, cor branca, bem conservado, cada um avaliado em R$ 2,5 mil. O leilão ocorrerá no dia 15 de fevereiro, às 10h, não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, um segundo leilão será realizado no dia 1 de março de 2023.

No entanto, as Varas de Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Capixaba, Rio Branco e Senador Guiomard ainda estão concluindo a organização dos lotes para arrematação, mas as datas previstas já constam no site da leiloeira: clique aqui!

Os interessados devem fazer cadastro prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, no site da empresa responsável por conduzir o processo. Além disso, os lances devem ser dados através desse mesmo endereço.