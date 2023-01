Falta licença da prefeitura de Bocalom inviabiliza centro de treinamento padrão FIFA no Acre

Apesar de ter sido realizada há quase 9 anos, a Copa do Mundo disputada no Brasil em 2014 ainda resulta em discussão no Acre.bÉ que a FIFA, entidade máxima do futebol mundial, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiram que as capitais dos estados que não foram sede de jogos também receberiam investimentos, o chamado legado da Copa.

Rio Branco é uma das cidades beneficiadas, mas com quase 10 anos depois, os amantes do futebol no estado ainda não podem desfrutar dos investimentos. Ficou decidido que na capital acreana vai ter construído um centro de treinamento no padrão FIFA, ou seja, com todos os recursos necessários para o desenvolvimento do futebol, como campo de grama sintética, vestiários, academia, arquibancada para 1,5 mil torcedores e todos os demais equipamentos que existem em um centro de treinamento de alto nível. A interação da Federação de Futebol do Acre (FFAC) é usar o espaço também para jogos, principalmente na época do inverno, quando os campos de grama natural “sofrem” mais por causa das chuvas.

O investimento no Acre já deveria está pronto e sendo usado pelos desportistas acreanos, já que um terreno foi comprado pela Federação ao lado do estádio Florestão na capital acreana, a licitação de obra no valor de R$ 6,4 milhões de reais foi feita e a empresa vencedora do processo licitatório veio para o Acre e chegou, inclusive, a montar o canteiro da obra.

Ocorre que, de acordo com Antônio Aquino Lopes, o Toniquim, presidente da Federação de Futebol, a falta de uma simples licença da prefeitura de Rio Branco impede a construção da importante obra. “Não existe nada parecido no Acre e o centro vai ser de extrema importância. Já fizemos todos os esforços, mas a prefeitura não concede a licença. Engraçado é que a CEASA, que é uma obra muito maior, está na mesma região, a Câmara Municipal de Rio Branco está sendo construída em um terreno igual e apenas o futebol do Acre está sendo prejudicado”, diz Toniquim.

O ac24horas procurou a prefeitura de Rio Branco. De acordo com Cid Ferreira, Secretário Municipal de Infraestrutura do município, não há nenhum tipo de perseguição e a licença ainda não foi concedida por culpa da própria Federação. “Acho que houve um certo exagero da Federação. Foi tudo conversado, acertado e ficou do presidente da Federação mandar um engenheiro aqui só para que fosse feito um pequeno detalhe. O prefeito pediu para viabilizarmos o projeto de forma correta e a única que foi pedida foi a mudança de lado do vestiário, já que é uma área de preservação. Estamos aguardando a vinda desse engenheiro, mas ninguém voltou mais. Preferem ir para o jornal atacar do que vir aqui para que possamos finalizar essa proposta. Estamos de portas abertas, aguardando a Federação aqui”, afirma.