R$ 700 milhões podem ir para o ralo

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil), foto, diz estar preocupado com o grande volume de recursos de emendas parlamentares obrigatórias que virão para o estado, em torno de 700 milhões de reais, possam não ser transformados em projetos e obras executadas, porque a equipe técnica do governo do estado tem se mostrado lenta e ineficiente para a montagem dos processos de licitação. A sua crítica também é estendida para a Associação dos Municípios do Acre, que ao seu ver não funciona com celeridade. “Não é porque estou rompido politicamente com o governador Gladson que queira o mal do seu governo, mas esse meu temor é real”, destacou Bittar. E, completou: “Se o Estado não se preparar tecnicamente jogará dinheiro literalmente no lixo.” Lembrou Bittar que somente ele empenhou até 31 de dezembro do ano passado 75 milhões de reais – 50 milhões para pontes de concreto em ramais e 25 milhões para o viaduto da corrente.

POUCO CASO

NO ACRE, lei aprovada não é cumprida. O projeto do deputado Pedro Longo (PDT), transformado em lei, que proíbe fogos com estampido continua no pouco caso.

ROTA DO TRÁFICO

HÁ MUITO já se falava que grandes fortunas foram feitas em Cruzeiro do Sul pelo tráfico de drogas. Pelas apreensões de grande quantidade na região do Juruá e exportadas para a capital, a conclusão a que se chega é que o Juruá é mesmo importante rota do tráfico.

GRANDE OPORTUNIDADE

COM A ENTRADA do MP no caso, o deputado Fagner Calegari (PODEMOS) terá a grande oportunidade de dar os nomes dos servidores do governo que, segundo ele, cobram propinas, para liberar pagamentos aos empresários. Foi uma denúncia feita publicamente.

BITTAR PODE FICAR COM PACHECO

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) anteviu ontem ao BLOG que poderá votar no senador Rodrigo Pacheco (PSD) para a reeleição, dentro de um acordo que dê ao grupo bolsonarista do PL, a Comissão de Constituição e Justiça. Bittar sabe que neste jogo, Pacheco é o favorito.

SOCORRO CANDIDATÍSSIMA

UM dos mais importantes aliados da deputada federal eleita Socorro Neri (PP) revelou ontem a um amigo que, ela não é só candidata a prefeita de Rio Branco, mas “candidatíssima”. E que deverá disputar o cargo pelo PP.

UM ASSUNTO PUXA O OUTRO

MANDEI ontem uma mensagem ao dono da bola sobre quem apoiará para a prefeitura da capital. A resposta foi lacônica: “nem eu sei rssss.” Nome de conversa informal não se revela, porque não se tratou de uma entrevista.

NÃO VEJO PERFIL

COM TODO respeito que merece o deputado Marcos Cavalcante (PDT). Mas não o vejo com perfil ideal para ser o novo líder do governo na ALEAC, posto ocupado com destaque pelos deputados Gérlen Diniz (PP) e Pedro Longo (PDT). Ser líder é uma das missões mais difíceis.

NENHUM DESTAQUE NOS NOVOS

O PROBLEMA é que entre os novos deputados eleitos, não vejo ninguém que verbalize bem, seja frio e duro nos debates para enfrentar a oposição. Então, no caso do deputado Marcos Cavalcante (PDT), é na base do ditado: – “Não tem tudo, vai tu mesmo”.

DOIS ESCUDOS

UM ALIADO do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha, justificou a pulverização dos votos nas candidaturas do deputado eleito Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) e Zezinho Barbary (PP) a deputado federal, como um caminho para ter dois escudos e não ficar só no guarda-chuva do deputado Nicolau Junior (PP), para a reeleição.

NÃO BASTA SÓ A FARINHA

UM MIMO, mesmo sendo alguns quilos de farinha de Cruzeiro do Sul, sempre agrada. Mas o governador Gladson Cameli não se engane só com risos de agradecimento. O Lula vai querer muito mais, que o Gladson conquiste os votos da bancada de deputados federais (todos foram Bolsonaro) para apoiar seus projetos a serem enviados à Câmara Federal. As coisas funcionam assim na política: – Não se dá prego sem estopa.

CAMPEÃ DOS DEVANEIOS

A CAMPANHA do Bolsonaro foi levada em cima da fake News. Mas a campeã disparada dos devaneios, foi a de que, quem foi empossado não foi o Lula, mas um sósia, porque o Lula tinha morrido. E muitos acreditaram.

PAUTA NADA DEMOCRÁTICA

A PRINCIPAL pauta do candidato bolsonarista, o senador Rogério Marinho (PL), é ganhar a eleição e acatar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O ministro do STF se tornou o inimigo número um da ala dos radicais do ex-presidente Bolsonaro. Sua chance de vencer é apontada como nada provável.

MUITO LONGE

AINDA está muito longo a possibilidade da oposição ter apenas um candidato único para a prefeitura de Rio Branco. Suas lideranças olham para o próprio umbigo.

NÃO SURTIU EFEITO

A SURRA que a oposição levou na última eleição estadual, parace que não surtiu efeito nas lideranças da oposição.

QUE SIRVA DE ESPELHO

A BUROCRACIA no poder público, é uma desgraça que desgasta governos. Mas, o DETRAN na direção da sargento PM Taynara Martins, conseguiu jogar a burocracia no lixo. Se é muito bem atendido pela equipe do órgão na OCA, e na própria repartição. Não custa nada atender bem a população. O DETRAN é um bom exemplo de uma gestão eficiente. Que sirva de espelho.

PODE FICAR NO ZERO

NA PRÓXIMA eleição municipal o PT pode ficar sem um prefeito no estado. Hoje restrito a apenas ao prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, que não poderá mais disputar a reeleição. E não tem um nome do seu peso em Xapuri.

NÃO FOI RADICAL

OS SEUS aliados bolsonaristas não campanha não têm motivo para fazer beicinho da aproximação do governador Gladson com o Lula. Cameli foi Bolsonaro, mas não pela coleira. Ao contrário do Bolsonaro, ficou ao lado da ciência durante a pandemia. Foi um Bolsonaro de ocasião.

FRASE MARCANTE

“A quem sabe esperar, o tempo abre as portas.” Ditado chinês.