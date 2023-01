Fundador de organizada do Palmeiras no Acre minimiza duelo com Flamengo: “sem relevância”

Neste sábado, dia 28, Flamengo e Palmeiras se encontrarão em Brasília para definir o campeão do primeiro grande campeonato de futebol do ano, a Supercopa. O torneio de jogo único premiará o vencedor em R$ 7 milhões, e reúne o campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro do ano passado.

A maior torcida organizada do Flamengo e consulado oficial do clube no Acre, que existe desde 2015, espera receber 200 pessoas na A Confraria. Leonardo Palladino, vice-presidente da Acreflanáticos ressalta que o jogo reúne dois dos clubes de grande rivalidade do futebol sul-americano, e diz que as reuniões de torcedores na capital para assistir aos jogos decisivos do carioca rubro negro carregam a sensação do estádio. Segundo ele, o sucesso dos eventos da torcida do Flamengo no Acre tem feito torcedores de outros times se mobilizar: “recentemente encontrei um rapaz que estava dando início na torcida organizada do Athlético Mineiro, fico feliz por ajudar e sermos referência para outras torcidas”, disse.

Enquanto a torcida do clube carioca se mobiliza, o fundador da torcida organizada do Palmeiras no Acre, TOPAC, disse ainda não ter um evento programado para os torcedores durante a partida do dia 28. “É provável que façamos algo em casa mesmo”, disse Rhamon Menezes, que minimizou a existência de uma rivalidade entre Palmeiras e Flamengo, e até mesmo a importância da decisão: “a gente não tem essa rivalidade e não acha que esse jogo tenha relevância”, acrescentou.

Leonardo Palladino comentou a fala do fundador da organizada palmeirense ao ac24horas: “respeito a opinião do Rhamon, inclusive o conheço pessoalmente e sempre quando em jogo do Flamengo a gente acaba entrando na zoação um com o outro. Mas dizer que não existe rivalidade entre Flamengo e Palmeiras é ignorar todos os fatos históricos desse confronto até aqui, no mínimo está fora da realidade do futebol brasileiro”, finalizou.

Segundo a crônica esportiva nacional, Palmeiras entra em campo para a decisão fragilizado pela perda de Gustavo Scarpa e Danilo, que foram peças importantes para o time no ano passado. O Flamengo, por sua vez, é o maior vencedor da Supercopa e disputa o título pelo quarto ano seguido. Agora, a equipe terá o português Vítor Pereira no comando do time, que manteve a mesma base da última temporada.

O evento para a torcida do Flamengo na A Confraria no sábado (28) estará aberto a partir do meio-dia, com transmissão em telão e pós-jogo com música eletrônica, o ingresso custará R$ 10 na bilheteria do local, com limite para 200 pessoas. A A Confraria fica localizada no Via Parque, n° 46, no Parque da Maternidade.