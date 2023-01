Sobre Gladson e Lula: É só seguir o líder!

Seria tolice imaginar o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) fazendo uma oposição radical ao presidente eleito e empossado democraticamente Luís Inácio Lula da Silva. Como iria governar um estado pobre e carente de recursos como o Acre? Um governante, inicialmente, deve pensar no bem-estar do seu povo, da sua gente.

Com essa postura, mais uma vez, Gladson ensina como se faz a melhor política nos dias de hoje: sem radicalismo. E para quem pensa que o governador é bobo, está redondamente enganado. Como se diz por aqui, de “besta nem o andar”. Elegeu-se em 2018, derrotou todos os que se opuseram a ele, reelegendo-se no primeiro turno. Foi leal ao presidente Bolsonaro até o último instante, mas a eleição acabou e, como ele mesmo diz, bola prá frente com o olhar posto no futuro

Talvez seja a hora também da bancada federal eleita refletir sobre como vai se relacionar com o governo federal. O senador Sérgio Petecão (PSD), já deu o tom, e vai dançar conforme a música. O senador Márcio Bittar (União Brasil) faz o que os sábios mais orientam: ficar em silêncio para falar no momento oportuno. O senador eleito Alan Rick (União Brasil) manifesta oposição responsável, mas sem tréguas, um bolsonarista convicto (…e não é pecado). Dos deputados federais, Socorro Neri (PROGRESSISTA), apoia Gladson com lealdade, os demais estão em fase de adaptação. O Gladson aponta um bom caminho, portanto, é só seguir o líder.

“No teu pior eu fui o teu melhor; no meu pior…tu sumiste”. (frase de para-choque no caminhão do Macunaíma, um velho Fenemê azul, cara chata, rodando por aí; consta que foi o primeiro caminhão a chegar no Acre)

. O Cesário Braga no Incra daria uma boa chacoalhada no órgão que está definhando por falta de recursos humanos e financeiros.

. Uma tristeza o que fizeram com o Incra, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; virou sucata.

. A Emater, outro órgão muito importante para o desenvolvimento do Acre em seus melhores dias, praticamente acabou.

. Técnicos e extensionistas idealistas hoje lamentam os dias de glória em que a Emater-Acre tinha presença no campo ao lado dos produtores rurais.

. Se o Acre ainda produz alguma coisa, é graças ao trabalho de técnicos agrícolas, engenheiros e extensionistas que dedicaram suas vidas ao homem do campo.

. A EMBRAPA também não pode ser esquecida!

. Deputados se preparam para a posse e a eleição da mesa diretora.

. Gonzaga X Pedro Longo.

. Faça uma lista dos grandes amigos/ Quem você mais via há dez anos atrás/ Quantos você ainda vê todo dia/ Quantos você já não encontra mais…

. E a vida segue!

. Mais quatro anos de Bolsonaro no poder, não sobraria um yanomami para contar a história a exemplo daquele indígena da etnia Tanaru, o índio do buraco, encontrado morto na maloca em que vivia sozinho.

. Como no filme “O último dos Moicanos”; um belo filme, a propósito.

. Tem gente que odeia indígenas sem que tenham feito mal algum a eles; só mesmo pelo fato de existirem;

. Sentimento satânico, diabólico!

. O magma está parando de girar no centro da terra; será o fim?!

. “Oba”!

. “Oba” o quê, Macunaíma?!

. “Nada não, é que eles estão chegando…”

. Eles quem?

. “Eles”!

. Anda assistindo muitoS filmes na Netflix.

. Bom dia!