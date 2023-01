Prefeitura de Cruzeiro do Sul anuncia Processo Seletivo para a Saúde

É grande a procura de pessoas pelo Parque Nacional da Serra do Divisor, em Mâncio Lima, no interior do Acre, para o período de Carnaval. No local há duas pousadas de maior porte e outras menores.

Entre as duas maiores pousadas, uma delas tem poucas vagas disponíveis e a outra já está com todas as acomodações reservadas para o período carnavalesco.

As duas hospedagens oferecem o traslado de Mâncio Lima até o parque, todas as refeições, guias, idas às cachoeiras, ao mirante, noites com fogueiras e comidas típicas. Há acomodações confortáveis, com banheiro interno e externo.

Na pousada Caminho das Cachoeiras, o valor individual para um grupo de 8 pessoas fica por R$ 665. Mas não há mais vagas.

Na Pousada do Miro, são R$ 700 por pessoa e ainda há 4 apartamentos disponíveis com capacidade para 8 hóspedes.

Segundo os responsáveis pelas pousadas, a maior parte do público é formada por pessoas de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco. Mas também há pessoas que virão de outros estados para passar o Carnaval no Parque Nacional da Serra do Divisor.

“Oferecemos uma experiência única, de muita aventura e contato com a natureza, momentos de distração no deck. E a noite toda de conversa com uma bela e grande fogueira”, garante Edileia de Souza Cavalcante, da pousada Caminho das Cachoeiras.

Já seu Miro, além de refeições típicas da região, com tapioca, baixaria e peixe, oferece guias, carregadores de bagagem e passeios inesquecíveis.

“Quem vem para cá não esquece nunca esse lugar e a experiência que tem. Para quem quer fugir da agitação do Carnaval, nada melhor do que o contato direto com a natureza”, destaca o empreendedor.