Educação aditiva contrato de terceirizada em R$ 1,6 milhão

O Secretário Estadual de Educação, Cultura, e Esportes (SEE), Aberson Carvalho, publicou na edição desta sexta-feira, 27, mais um aditivo ao contrato com a empresa terceirizada Agência de Serviços do Acre, que presta serviço à educação em limpeza, conservação e higienização por metro quadrado de áreas internas e externas de prédios, mobiliários, equipamentos, com disponibilização de mão-de-obra, fornecimento de produtos e materiais necessários, para atender as demandas das Unidades de Ensino e Prédios Administrativos.

O prazo de vigência será prorrogado por mais um ano até o dia 18 de fevereiro de 2024. O valor aditivo mensal é de R$ 135 mil , com um valor global de R$ 1,6 milhões com a empresa Agência de Serviços do Acre.

A terceirização dos serviços é justificada como necessária para algumas atividades onde o governo não tem servidor suficiente para atender a demanda, principalmente nas áreas de limpeza de escolas e unidades de saúde e também com vigilância de prédios públicos. No entanto, nos últimos anos, os trabalhadores contratados por algumas empresas terceirizadas convivem com o constante atraso de salários e demora no pagamento de verbas rescisórias quando ocorrem demissões.