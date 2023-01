Tribunal do Júri absolve policial federal pela morte de estudante em boate

Entre novembro de 2020 e dezembro de 2022, os acreanos movimentaram R$ 31,4 bilhões no PIX. Desde que foi implantado, o PIX tem no Estado 475.251 pessoas físicas que fizeram ou receberam ao menos uma transferência por esse sistema de pagamento. Levando em consideração o número de habitantes, ao menos metade da população já usa o PIX no Estado. Já são 24.404 empresas usando o PIX no Acre, segundo o relatório do Banco Central obtido com exclusividade pelo ac24horas.

Grande parte desse grupo são pequenos comerciantes e prestadores de serviço, ambulantes, mototaxistas e outros microempreendedores individuais. Esse grupo se adaptou muito bem a essa modalidade de receber, pagar e adquirir bens e serviços no Acre. No Centro de Rio Branco, por exemplo, é possível tomar um cafezinho de R$ 1 em uma banquinha improvisada e pagar com PIX.

O PIX foi desenvolvido pelo Banco Central e permite pagar, transferir e receber dinheiro de forma prática e rápida. O Pix funciona 24h por dia, 7 dias por semana e os 365 dias do ano. O que inclui todo e qualquer feriado. É uma revolução nos meios de pagamento gerais e, principalmente, nos pagamentos online.

As transações TED e DOC, antes as únicas opções online, levavam até dias para finalizar a transferência do dinheiro. O maior benefício do Pix, sem dúvidas, é concluir toda a transação em até 10 segundos. O dinheiro sai da conta do pagador e vai para o recebedor, de forma instantânea.

No entanto, segundo o BC, muita gente ainda não tem acesso a esse sistema, utilizando sistemas convencionais, mais demorados e custosos, em suas operações.