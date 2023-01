Gladson deixa passado bolsonarista para trás e fica bem próximo do governo Lula

O governador Gladson Cameli (Progressistas) ficou toda a semana cumprindo agenda em Brasília. Mais do que uma simples viagem aos ministérios em busca de recursos, sua ida à capital federal neste início de ano e de começo de segundo mandato tem um componente ainda mais importante para o gestor acreano.

Governante de um estado onde a industrialização ainda é um sonho distante e a economia é dependente em grande parte dos recursos públicos, seja com o pagamento de salários de servidores, quanto pelos investimentos em obras que geram emprego, Cameli sabe que a parceria com o governo federal é determinante para que alcance sucesso em sua segunda passagem pelo Palácio Rio Branco. Mais ainda quando, felizmente, não se vislumbra nenhuma pandemia pela frente como aconteceu em seu primeiro mandato onde por mais de dois anos, onde o combate à doença foi a justa prioridade do governo. Agora, sem Covid-19, mesmo tendo sido eleito com mais de 56% em primeiro turno, a população espera ainda mais realizações e Gladson sabe que para isso precisa da ajuda dos cofres federais.

A agenda em Brasília e as reuniões com representantes do governo federal, como a que ocorreu nesta quarta-feira, 25, com o Ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais e um dos maiores interlocutores de Lula comprovam a tentativa de Gladson em se aproximar do Governo Federal.

Uma prova de que Cameli quer deixar para trás o passado bolsonarista são as declarações sobre temas polêmicos que envolvem o ex-presidente. Após a posse de Lula e os ataques que aconteceram contra as instituições e a democracia em Brasília, o governador acreano fez questão de divulgar uma nota onde chamou os atos registrados de criminosos e reafirmou seu respeito ao resultado das urnas nas eleições de outubro do ano passado.

Gladson também sabe que terá que conviver com a volta dos petistas, seus adversários políticos, ao poder, já que irão assumir os órgãos federais no estado. Exemplo foi a agenda que Jorge Viana, ex-governador e hoje presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (ApexBrasil) cumpriu no Acre. Cameli fez questão de receber Viana e demonstrar que as diferenças políticas estão superadas e colocou a estrutura do estado para a implementação de políticas públicas que visem o desenvolvimento do Acre.

Nesta sexta-feira, 27, Gladson vai ter uma oportunidade de se aproximar ainda mais de Lula, já que participa de um encontro com o Presidente da República junto com os demais governadores. Antes, Cameli participa na noite desta quinta-feira do Fórum dos Governadores que também acontece na capital federal.