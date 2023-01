Gladson: escolas ficarão abertas para que alunos se alimentem

Uma área de mata e de tráfico de drogas da Rua Padre José, do bairro Triângulo Novo, no segundo distrito da capital, foi palco de mais uma morte violenta. No local, Wellington Abreu de Oliveira (25), que seria usuário de drogas e teria ligações com o tráfico na região, foi executado com vários tiros de arma de fogo, por dois homens que fugiram após a consumação da morte do infeliz na madrugada desta quinta-feira, 26.

Investigadores da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Divisão Especial de Investigação Criminal (DEIC) estiveram no local, fizeram os levantamentos necessários e determinaram que o cadáver fosse removido para o Instituto Médico Legal.

De acordo com um levantamento inicial, o homem assassinado seria usuário de drogas e tinha envolvimento com o tráfico na região dos bairros Triângulo Novo e Taquari, o que ainda será investigado com a família do rapaz. Por volta de 4h de hoje, Wellington Gabriel estava sentado em um banco de madeira improvisado próximo a uma área de mata da Rua Padre José, quando foi surpreendido com a chegada de dois homens armados.

Ao ser alvejado pela primeira vez, ele saiu correndo e entrou na área de mata. Ocorre que a vitima foi perseguida e executada a tiros.