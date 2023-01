Edivan Maciel volta à Secretaria de Produção como adjunto

O governo do Acre voltou a fazer nomeações em cargos importantes no Diário Oficial desta quinta-feira, 26. Com o governador Gladson Cameli cumprindo agenda em Brasília, coube à vice-governadora Mailza Assis assinar as novas nomeações.

Uma das principais novidades é a volta do médico veterinário Edivan Maciel à Secretaria de Produção do governo acreano agora como adjunto. Edivan foi secretário da pasta por duas vezes no primeiro mandato de Gladson e tentou se articular para permanecer à frente da secretaria, mas foi preterido pelo deputado estadual Luís Tchê (PDT) que acabou assumindo a Secretaria de Produção e Agronegócio (Seprod).

Outro ex-integrante da gestão passada que volta ao governo é Júlio Cézar Zuza da Costa, o Julinho, que foi nomeado para exercer o cargo de Diretor de Empreendedorismo, na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR. Julinho foi secretário de Assuntos Governamentais durante alguns meses no ano passado e depois diretor da extinta Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia.

Mailza de Assis ainda nomeou diretores de outros órgãos de governo. Alexandre Benvindo Fernandes foi nomeado Diretor Técnico e João Rafael de Melo foi nomeado como Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre – IDAF. A Emater vai ter Wally Stanley Araujo de Oliveira ocupando a diretoria técnica e Suele dos Santos Filgueira como Diretora Administrativa e Financeira.

O governo nomeou ainda Camila Pereira Machado de Lima para exercer o cargo de Diretora Administrativa e Financeira do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre – PROCON, José Denis Moura dos Santos como Diretor de Gestão Técnica do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, Aldeneide Batista de Lima, Diretora Executiva do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais – IMC e Ricardo José Damasceno Castelo para o cargo de Diretor de Ciência e Tecnologia, referência DAE-2, na Secretaria de Estado de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo – SEICETUR.