Criminosos invadem escola e atiram no peito de terceirizado

O funcionário da Empresa Maia e Pimentel, Gilberto Oliveira Macedo, de 56 anos, foi ferido com um tiro no peito na manhã desta quinta-feira, 26, dentro da Escola Jader Saraiva Machado, situada na avenida Rui Coelho, no bairro Centro, na Vila V, no município de Porto Acre.

De acordo com informações da Polícia, Gilberto, que trabalha no Serviços Gerais prestando serviço para a escola, estava chegando pra cumprir seu expediente, quando foi abordado por criminosos armados na entrada do colégio. Ao perceber os bandidos, a vítima correu para dentro da instituição de ensino e foi perseguido até ao refeitório e ferido com um tiro no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida saíram da escola com destino ao hospital de urgência e emergência em Rio Branco. Durante o trajeto os socorristas pediram apoio a ambulância do suporte avançado do SAMU (01) que interceptou a viatura do município no quilômetro 23 da rodovia AC-10 e encaminhou o paciente ao PS. Segundo o Médico do SAMU, Gilberto foi ferido no peito direito e deu entrada ao hospital em estado de saúde estável, porém a situação pode se agravar.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características dos autores do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da delegacia do município de Porto Acre.