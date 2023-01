Acre tem quinta-feira quente, mas ventilada e chances de chuvas rápidas

Na última quarta-feira, 25, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) assinaram termo de cooperação que garante o curso de Legislação de Trânsito aos estudantes do terceiro ano do ensino médio das escolas da rede pública.

Serão selecionados estudantes do terceiro ano do ensino médio com as médias mais altas. O benefício, além de ser um bônus pelo desempenho educacional, também ajuda na economia de 40% do valor para obtenção da primeira carteira de habilitação, já que a formação é uma das etapas obrigatórias.

O curso terá as disciplinas ministradas nas escolas por um examinador do quadro efetivo e tem carga horária de 45 horas, incluindo direção defensiva e primeiros socorros.

“Além do Programa CNH Social, hoje nós contribuímos com os jovens que estão no ensino médio. É um grande passo, apoiado pelo governador Gladson Cameli, que beneficia diretamente as famílias, quando gera economia de renda com essa oportunidade”, disse a presidente do Detran Taynara Martins.

Para o titular da SEE, Aberson Carvalho, a iniciativa é um itinerante formativo diferente, com oportunidade para alunos que serão futuros condutores.

“O Novo Ensino Médio traz um itinerário formativo diferente. O Detran dá agora aos estudantes a oportunidade dessa formação para futuros condutores. É a garantia de um benefício direto para quem mais precisa”, destacou.